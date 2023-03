Quali sono i migliori film da Oscar per imparare l'inglese? Lo svela un nuovo studio

La febbre da Oscar sta salendo sempre di più mentre ci si avvicina al 12 marzo, data in cui saranno assegnati gli Academy Awards 2023, ma nel frattempo vogliamo segnalarvi un simpatico (e probabilmente molto utile) studio dedicato ai film vincitori delle passate edizioni.

Gli esperti di apprendimento linguistico di Preply hanno esaminato i film vincitori dell'Oscar nella categoria Miglior Film dal 1970 e hanno determinato il loro livello di difficoltà linguistica dal punto di vista delle sceneggiature: il risultato è una classifica dei migliori film Oscar da guardare in lingua originale per migliorare l’'inglese, da quelli adatti ai principianti a quelli più impegnativi. La tabella - disponibile in calce all'articolo - mostra una classifica in base al livello di difficoltà linguistica per i principianti in inglese, da facile a impegnativo.

Dallo studio emerge che i film più 'facili' sono The Millionaire e Moonlight, perfetti per chi è alle prime armi con l'inglese, dato che oltre il 72% del vocabolario utilizzato dai protagonisti del film appartiene al livello linguistico A1, dunque particolarmente accessibile. I dieci film più facili da capire per i principianti dell'inglese includono anche numerosi Rocky con Sylvester Stallone, che ha vinto l'Oscar nella categoria "Miglior film" nel 1977, e il classico della mafia Il Padrino, che ha vinto il premio nel 1973. Al contrario, i film più impegnativi per imparare l'inglese risultano essere invece 12 anni schiavo, Momenti di gloria e Braveheart - Cuore impavido, che utilizzano una percentuale maggiore di vocabolario dei livelli linguistici superiori B1, B2 e C1.

La classifica completa con tutti i 52 film presi in analisi può essere consultata cliccando sul link della fonte in basso. Per altri contenuti, invece, date un'occhiata a tutte le nomination agli Oscar 2023.