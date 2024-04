Quali sono i migliori film di Nicolas Cage? La classifica ufficiale di RT

Quali sono i migliori film di Nicolas Cage? Per scoprirlo, andiamo a dare un'occhiata alla classifica ufficiale disponibile sulla piattaforma Rotten Tomatoes esaminando i voti assegnati della critica.

In base a questa statistica, il film più acclamato di Nicolas Cage è Red Rock West, seminale neo-noir diretto da John Dahl che può vantare un punteggio quasi perfetto grazie al suo 98% di gradimento della critica. Segue al secondo posto il più recente Pig, votato 'Fresh' al 97% dalla critica di tutto il mondo, lo stesso punteggio del film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo, film premio Oscar che chiude il podio in terza posizione.

Nella top5 troviamo anche il mega-cult Face/Off, diretto da John Woo e con co-protagonista John Travolta, al quarto posto con il 93% e Moonstruck, al quinto posto col 92%. Proseguendo nella top10, invece, troviamo anche il recente Dream Scenario (91%), Leaving Las Vegas (allo stesso punteggio: questo è il film con cui Nicolas Cage vinse l'Oscar come miglior attore ma per il quale non sarà mai pagato), Raising Arizona (91%), Adaptation (90%) e Mandy (90%).

Per concludere, vi segnaliamo che anche il nuovo film di Nicolas Cage Arcadian si trova molto in alto in questa classifica con un voto dell'86% di gradimento, leggermente a ribasso dopo l'esordio al 91%.

