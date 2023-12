I migliori film di Natale vietati ai minori: la nostra top 10

Le festività natalizie sono il periodo nel quale spopolano i rewatch all'insegna dei buoni sentimenti e delle trame a lieto fine. Tuttavia, molti spettatori si affidano ad altri tipi di lungometraggi che possono ben coniugare il clima natalizio con il lato dark di storie non proprio zuccherose. Ecco la nostra Top 10.

Al decimo posto troviamo Black Christmas, uscito nel 1974, per la regia di Bob Clarke, e del quale sono stati realizzati anche due remake dell'omonimo film canadese. Il film fu uno dei primi slasher a distinguersi per la propria atmosfera festiva, ed è perfetto per coloro che alle lucine colorate preferiscono un Natale all'insegna del dark.



Al nono posto ecco Anna and the Apocalypse. È la storia di una studentessa di nome Anna (Ella Hunt) che sogna di viaggiare il più possibile prima di iniziare il periodo universitario. Ma durante lo spettacolo natalizio un'apocalisse zombie minaccia la sua tranquilla cittadina, Little Haven. Diretto da John McPhail, è un film che mescola sapientemente horror e Natale. Risale al 2007 invece il sequel di Bad Moms, ovvero Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive, e proprio nel periodo natalizio sono concentrate le pressioni e le sfide alle quali sono sottoposte le protagoniste del film.

Sballati per le feste! è invece il titolo italiano della commedia con protagonisti Joseph Gordon-Levitt, Anthony Mackie e Seth Rogen nel film di Jonathan Levine. Tre amici trascorrono una folle Vigilia di Natale per le strade di New York prima che Isaac (Rogen) diventi padre. Better Watch Out, meglio conosciuto in Italia come Scary Christmas, è invece una comedy horror perfetta per questo periodo dell'anno, una sorta di Mamma, ho perso l'aereo in versione cinica e horror, con protagonisti una babysitter e un dodicenne di nome Luke. Quinto posto in classifica per un vero e proprio cult impostosi nel periodo natalizio: Die Hard - Trappola di cristallo, primo film della saga action con protagonista Bruce Willis. Al quarto posto una spassosa commedia romantica british, Il diario di Bridget Jones con una scatenata Renée Zellweger affiancata da Colin Firth e Hugh Grant. Sul podio si piazza al terzo posto il titolo cardine del Natale sboccato e irriverente, Babbo bastardo, con uno strepitoso e respingente Billy Bob Thornton. Al secondo posto l'amore tra una commessa di un grande magazzino e una donna benestante in Carol di Todd Haynes, con Rooney Mara e Cate Blanchett. Su Everyeye trovate alcune curiosità su Carol.



Infine, un classico della commedia corale natalizia, Love Actually; intrecci amorosi e tradimenti ricchi di star, da Alan Rickman a Hugh Grant, da Emma Thompson a Laura Linney.

E voi? Quale film preferite vedere a Natale? Scoprite un'altra nostra Top 5 dei film natalizi fuori dagli schemi.