Quali sono i migliori film della Marvel? Il pubblico ha deciso!

Quali sono i migliori film dei Marvel Studios? Domanda certamente difficile e sicuramente soggettiva, data sia la moltitudine di film prodotti da Kevin Feige sia le molte differenze qualitative e stilistiche che intercorrono tra un titolo e l'altro, ma i punteggi degli aggregatori possono venire in nostro soccorso.

Si tratta dunque si stilare due diverse classifiche basandoci sui punteggi del pubblico registrati su Rotten Tomatoes, IMDb, i siti di recensioni e score più importanti tra quelli americani insieme a Metacritic. Ve lo diciamo già: le classifiche non sono sensibilmente differenti ma cambiano comunque da sito a sito, a seconda dell'opinione dell'audience, che comunque ha votato in massa, a gruppi di migliaia. Iniziamo subito



IMDB



1 Avengers: Endgame ed Avengers: Infinity Wat (8.4)

2 Avengers e Guardiani della Galassia (8.0)

3 Thor: Ragnarok e Iron Man (7.9)

4 Captain America: Civil War (7,8)

5 Guardiani della Galassia Vol. 2 (7.6)





ROTTEN TOMATEOS



1 Spider-Man: Far From Home (95%)

2 Captain America: The Winter Soldier e Guardiani della Galassia (92%)

3 Avengers: Infinity War, Avengers e Iron Man (91%)

4 Avengers: Endgame (90%)

5 Captain America: Civil War (89%)



Siete d'accordo con le classifiche? Cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti in calce alla notizia e diteci anche la vostra personale classifica dei migliori film del Marvel Cinematic Universe.