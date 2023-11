Quali sono i migliori film indipendenti del 2023? Tutti i vincitori dei Gotham Award

I Gotham Award aprono la stagione dei premi negli Stati Uniti d'America e ieri sera sono stati assegnati i riconoscimenti al cinema indipendente per l'annata 2023. La speranza era che lo sciopero degli attori SAG-AFTRA terminasse prima della serata di premiazione e così è stato. Ecco quali sono i vincitori dell'edizione 2023.

Past Lives di Celine Song ha vinto il premio come miglior lungometraggio. Vari omaggi sono stati destinati a Bradley Cooper, Greta Gerwig, Michael Mann e George C. Wolfe. Premiata Lily Gladstone ma non per Killers of the Flower Moon, bensì per The Other Woman. Ben Affleck ha vinto un nuovo Gotham Award speciale, istituito proprio da quest'anno.



Riconoscimento per Charles Melton in May December e per Anatomia di una caduta per la miglior sceneggiatura. Nel 2022 Everything Everywhere All at Once vinse i Gotham Award, prima di trionfare agli Oscar.



Ecco la lista dei vincitori:

Miglior Film

Passages di Ira Sachs

di Ira Sachs Past Lives di Celine Song - VINCITORE

di Celine Song - VINCITORE Reality di Tina Satter

di Tina Satter Showing Up di Kelly Reichardt

di Kelly Reichardt A Thousand and One di A.V. Rockwell

Miglior film internazionale

Estranei di Andrew Haigh

di Andrew Haigh Anatomia di una caduta di Justine Triet - VINCITORE

di Justine Triet - VINCITORE Povere creature di Yorgos Lanthimos

di Yorgos Lanthimos Tótem di Lila Avilés

di Lila Avilés La zona di interesse di Jonathan Glazer

Miglior documentario

20 Days in Mariupol di Mstyslav Chernov

di Mstyslav Chernov Against the Tide di Sarvnik Kaur

di Sarvnik Kaur Apolonia, Apolonia di Lea Glob

di Lea Glob Four Daughters di Kaouther Ben Hania - VINCITORE

di Kaouther Ben Hania - VINCITORE Our Body di Claire Simon

Miglior regista emergente

Raven Jackson - All Dirt Roads Taste of Salt

Georgia Oakley - Blue Jean

Michelle Garza Cervera - Huesera

Celine Song - Past Lives

A.V. Rockwell - A Thousand and One - VINCITRICE

Miglior interpretazione da protagonista

Aunjanue Ellis-Taylor ( Origin )

) Lily Gladstone ( The Unknown Country ) - VINCITRICE

) - VINCITRICE Greta Lee ( Past Lives )

) Franz Rogowski ( Passages )

) Babetida Sadjo ( Our Father, The Devil )

) Andrew Scott ( Estranei )

) Cailee Spaeny ( Priscilla )

) Teyana Taylor ( A Thousand and One )

) Michelle Williams ( Showing Up )

) Jeffrey Wright (American Fiction)

Miglior interpretazione da non protagonista

Juliette Binoche ( La Passion de Dodin Bouffant )

) Penélope Cruz ( Ferrari )

) Jamie Foxx ( Hanno clonato Tyrone )

) Claire Foy ( Estranei )

) Ryan Gosling ( Barbie )

) Glenn Howerton ( BlackBerry )

) Sandra Hüller ( La zona d'interesse )

) Rachel McAdams ( Are You There God? It’s Me, Margaret )

) Charles Melton ( May December ) - VINCITORE

) - VINCITORE Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers - Lezioni di vita)

Miglior sceneggiatura