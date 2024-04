I migliori film da gustarsi comodamente al cinema questo weekend

Avete voglia di gustarvi un bel film al cinema, ma non sapete proprio quali verranno trasmessi in questo weekend? Vi aiutiamo noi a scegliere, con una selezione di alcune pellicole che, a nostro avviso, vale la pena di gustarsi seduti comodamente in sala, coccolati dalla qualità che solo il cinema sa regalare.

Back to Black

Partiamo con un film che vede protagonista l’indimenticabile Amy Winehouse. In questo biopic si raccontano i primi anni di carriera della cantante, prima quindi del successo globale arrivato con Rehab e, appunto, Back to Black. Ad interpretare la cantautrice inglese Marisa Abela, attrice britannica che abbiamo visto in Barbie di Greta Gerwig.

Godzilla e Kong – Il nuovo impero

Anche in questo weekend c’è spazio per un po’ di azione con i due mostri, re incontrastati del Monsterverse Warner. Come vi abbiamo ampiamente dettagliato nella nostra recensione di Godzilla e Kong – Il nuovo impero, questo nuovo blockbuster è quanto di più tamarro e spettacolare si possa chiedere al genere. Da non perdere, soprattutto nella miglior veste possibile, ovvero quella di una sala cinematografica.

Kung Fu Panda 4

Il quarto capitolo del franchise con protagonista il buffo panda della DreamWorks è ancora disponibile per la visione nelle sale cinematografiche. Anche in questo nuovo film tornano le voci di Fabio Volo e Jack Black (nella O.V.) per dare vita a Po, che dovrà affrontare nuove sfide nella Valle della Pace.

Soul

Non potevamo non consigliarvi la visione di uno degli ultimi lavori della Disney Pixar che consideriamo un capolavoro, come sottolineato nella nostra recensione di Soul. Il 23° lungometraggio di animazione, prodotto dallo studio che ha dato i natali a saghe come Toy Story e Gli Incredibili, racconta la storia di Joe Gardner, insegnante di musica della scuola media, in un epico viaggio tra la vita e la morte, dove l’obiettivo sarà riunire anima e corpo. L'occasione di potersi gustare il film in una sala cinematografica non è da sottovalutare, ma nella scelta tenete in considerazione che il film è disponibile anche su Disney+.

Pulp Fiction (4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su