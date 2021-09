I migliori film di fantascienza da vedere su Sky: la programmazione di Cinema Sci-fi

Da sabato 18 a venerdì 30 settembre, Sky Cinema Collection, il canale 303 di Sky, diventerà Sky Cinema Sci-fi, con una collezione che raccoglierò oltre 70 titoli divisi tra i film di fantascienza più recenti e i grandi cult del passato.

Da non perdere la prima visione di Synchronic, sabato 18 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 su Sky Cinema Sci-Fi e in streaming su NOW: scritto e diretto da Justin Benson (The Endless) e dal suo partner creativo Aaron Moorhead, il film è un thriller sci-fi ad altissima tensione che stravolge lo spazio e il tempo con Anthony Mackie e Jamie Dornan. Tra gli appuntamenti da non perdere anche Tenet di Cristopher Nolan, Oscar ai migliori effetti speciali visivi con John D. Washington, Robert Pattinson e Kenneth Branagh, e le pellicole di Steven Spielberg Ready Player One, adattamento del romanzo di Ernest Cline, Minority Report, tratto da un racconto di Philip K. Dick e La Guerra dei Mondi, remake di un classico della fantascienza, entrambi interpretati da Tom Cruise.

Ricordiamo poi il blockbuster fantascientifico di Luc Besson, Valerian E La Città Dei Mille Pianeti protagonista Cara Delevingne, Il Pianeta Delle Scimmie, primo capitolo della saga tratta dal romanzo di Pierre Boulle, con Charlton Heston, e anche i quattro film successivi della serie originale, L’altra Faccia Del Pianeta Delle Scimmie, Fuga Dal Pianeta Delle Scimmie, 1999: Conquista Della Terra e Battle For The Planet Of The Apes - Anno 2670: Ultimo Atto. Altra amatissima saga sci-fi è quella ispirata alla linea di giocattoli nata nel 1984 in Giappone: Transformers, Transformers - La Vendetta Del Caduto e Transformers 4 – L’era Dell’estinzione.

Infine segnaliamo anche la presenza di numerosissimi titoli: Gattaca - La Porta Dell’universo con Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law. Terminator Salvation, quarto capitolo della saga di Terminator, con Christian Bale e Sam Worthington e Terminator 3 - Le Macchine Ribelli con Arnold Schwarzenegger, Next, il thriller sci-fi con Nicolas Cage e Jessica Biel e il più recente In Time con Justin Timberlake e Amanda Seyfried e Babylon AD di Matthieu Kassovitz con Vin Diesel e Michelle Yeoh, in cui un veterano di guerra accetta di accompagnare una donna dalla Russia a New York senza sapere che la sua compagna di viaggio ha subito delle inquietanti manipolazioni genetiche. Spazio anche al cult del 1997, Contact, adattato dal celebre romanzo di Carl Sagan diretto da Robert Zemekis con Jodie Foster, che ipotizza il primo contatto tra umani e alieni.

