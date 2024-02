Quali sono i migliori film di Denis Villeneuve? La classifica coi voti di Rotten Tomatoes

Quali sono i migliori film di Denis Villeneuve? Ognuno avrà i suoi preferiti, ovviamente, ma in questi casi ci vengono in aiuto il famoso aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes e i voti collezionati dai film del regista canadese.

Al momento della stesura di questo articolo, il miglior film di Denis Villeneuve è Dune: Parte 2, proprio l'ultimo titolo del regista canadese: dopo aver debuttato su Rotten Tomatoes con il 96%, infatti, nei giorni successivi alla scadenza dell'embargo la percentuale è addirittura salita, e al momento si trova a quota 98%, un punteggio quasi perfetto (per quel che vale, chi scrive ha già visto il film e condivide in pieno l'entusiasmo generale che circonda il nuovo capitolo della saga e la 'posizione' nella filmografia dell'autore).

In seconda posizione troviamo Arrival (94%) e in terza Sicario (92%), mentre la top5 è chiusa da Incendies (91%) e Blade Runner 2049 (88%), a pari merito con Polytechnique (88%). Seguono poi Dune: Parte 1 (fermo all'83%), Prisoners (all'81%) ed Enemy (all'71%). Una graduatoria sostanzialmente condivisibile, specialmente il podio: il pubblico al momento non ha ancora avuto modo di vedere Dune: Parte 2, ma un voto così alto stacca l'opera dal resto dei film del regista canadese rendendolo il miglior film di Denis Villeneuve secondo la critica e i voti di Rotten Tomatoes.

Dune: Parte 2 uscirà il 28 febbraio in Italia. Per altri contenuti scoprite qual è la durata di Dune: Parte 2.