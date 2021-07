Quali sono i migliori film dedicati al tennis? Cosa vedere prima di Berrettini v Djokovic

Mancano ormai poche ore all'attesissima finale di Wimbledon che vedrà il nostro Matteo Berrettini sfidare un Novak Djokovic sulla carta pressoché imbattibile: cosa c'è di meglio di un buon film a tema, dunque, per smaltire l'ansia inevitabilmente creatasi intorno alla prima finale del torneo disputata da un tennista italiano?

Il tennis, d'altronde, è servito più volte da ispirazione alla Settima Arte: quali sono, dunque, i film incentrati sullo sport di Federer e Nadal da non perdere assolutamente? Partiamo con qualcosa di recente: Borg McEnroe è l'appassionante racconto della rivalità tra l'etereo Bjorn Borg e il vulcanico John McEnroe, qui magistralmente interpretati da Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf.

Sempre al 2017 risale poi La Battaglia dei Sessi, racconto della storica partita disputatasi nel '73 tra Bobby Riggs e Billie Jean King, che qui hanno i volti di Steve Carell ed Emma Stone: un racconto appassionante che spazia tra sport, femminismo e rivoluzioni culturali. Il 2004 fu invece l'anno di Wimbledon, il film in cui troviamo Paul Bettany nei panni di un tennista ormai sul viale del tramonto capace di un ultimo, straordinario canto del cigno: la storia, per chi non lo sapesse, è liberamente ispirata a quella di Goran Ivenisevic, primo tennista a vincere un torneo del Grande Slam dopo aver ricevuto l'invito tramite Wild Card.

Venus e Serena è invece un vero e proprio documentario: uscito nel 2012, il film racconta vita e carriera delle sorelle Williams, le due fuoriclasse che per anni hanno letteralmente dominato il mondo del tennis femminile. Chiudiamo uscendo leggermente fuori tema: Match Point non è da ritenersi strettamente un film sul tennis, ma nel film di Woody Allen racchette, terra battuta e palline giocano comunque un ruolo importantissimo, divenendo protagoniste di una delle più famose metafore sulla fortuna e il talento.

Quali di questi film pensate di recuperare o rivedere? Fatecelo sapere nei commenti! Qualunque sia la vostra scelta, comunque, non dimenticate che oggi c'è un Matteo Berrettini da sostenere in quella che è già una pagina di storia di questo sport.