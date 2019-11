Ecco i migliori film del decennio secondo il Toronto Film Festival

L'anno volge al termine ed è tempo di classifiche, ma anche il decennio sta per concludersi e lo sguardo da volgere indietro è un po' più ampio del solito: per l'occasione, il Toronto Film Festival ha redatto la lista dei migliori film del decennio, che vi riportiamo qui sotto.

Intitolata The Best Of The Decade: An Alternative View, la top ten è stata redatta non solo dai curatori del festival, ma anche da storici, archivisti del cinema e critici di tutto il mondo interpellati dal Festival.

Al primo posto Zama, il favorito del festival 2017 di Lucrecia Martel, un racconto onirico di un ufficiale spagnolo nel 17° secolo ad Asunción, in Paraguay, mentre Jean-Luc Godard è l'unico regista ad aver piazzato ben due titoli nella classifica, Adieu au langage e Film Socialisme, rispettivamente al terzo e al settimo posto.

Per tutti gli altri, date un'occhiata alla lista qui sotto:

Zama (2017) dir. Lucrecia Martel Toni Erdmann (2016) dir. Maren Ade Adieu au langage (2014) dir. Jean-Luc Godard Moonlight (2016) dir. Barry Jenkins Sieranevada (2016) dir. Cristi Puiu Ex Aequo The Assassin (2015) dir. Hou Hsiao-hsien/ Transit (2018) dir. Christian Petzold Film Socialisme (2010) dir. Jean-Luc Godard Ex Aequo Holy Motors (2012) dir. Leos Carax/ Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010) dir. Apichatpong Weerasethakul Ex Aequo The Master (2012) dir. Paul Thomas Anderson/ Ida (2013) dir. Paweł Pawlikowski/ Get Out (2017) dir. Jordan Peele/ Neighboring Sounds (2012) dir. Kleber Mendonça Filho/ Faces Places (2017) dir. Agnès Varda e JR/ Vitalina Varela (2019) dir. Pedro Costa Ex Aequo The Turin Horse (2011) dir. Béla Tarr/ Burning (2018) dir. Lee Chang-dong/ The Strange Case of Angelica (2010) dir. Manoel de Oliveira

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Burning di Lee Chang-dong e alla recensione di Moonlight.