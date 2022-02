Ana de Armas, quali sono i migliori fil da recuperare?

La fama dell'attrice e modella cubana è in continua ascesa, e prossimamente la vedremo in numerose pellicole. Tra queste, citiamo Deep Water e il biopic su Marilyn Monroe Blonde, che sarà il primo film Netflix vietato ai minori . Ma quali sono i migliori film ai quali Ana de Armas ha preso parte?

Partiamo con Knock Knock, film del 2015 scritto e diretto da Eli Roth. Remake del film del 1977 Death Game, la pellicola è un thriller che vede come protagonista Keanu Reeves nei panni dell'architetto di successo Evan Webber, con quest'ultimo che avrà la sfortuna di aprire la porta della sua villa a due giovani ragazze, Genesis (Lorenza Izzo) e Bel, interpretata dalla nostra Ana de Armas; le due ragazze daranno inizio ad un gioco che poco dopo si trasformerà in un vero e proprio incubo.

Passiamo quindi a Blade Runner 2049, film del 2017 diretto da Denise Villeneuve e seguito del celebre Blade Runner diretto da Ridley Scott del 1982. Nella pellicola, con protagonista Ryan Gosling che interpreta l'agente K, l'attrice recita nella parte di Joi, un'intelligenza artificiale olografica programmata per essere l'amante ideale.

Citiamo poi "Cena con Delitto - Knives Out", film giallo del 2019 scritto e diretto da Rian Johnson. Il film, acclamato dalla critica, è composto da un cast corale tra i quali figurano Chris Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Christopher Plummer, Katherine Langford, Toni Collette, Jaeden Martell e Lakeith Stanfield. Per la sua interpretazione, l'attrice cubana ha ottenuto la candidatura ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista.

Concludiamo infine con 007 - No Time To Die, uscito nel 2021 dopo numerosi rinvii causa pandemia e che ha visto collaborare Ana de Armas ancora una volta con Daniel Craig. Diretta da Cary Fukunaga, la pellicola chiude il ciclo di storie con protagonista l'attore britannico e vede la Armas nei panni di Paloma, agente della CIA e Bond-girl di quest'ultimo capitolo della saga.