I migliori film animati presentati a Cannes: scoprite la crème de la crème dell'animazione

La Palma d'Oro onoraria allo Studio Ghibli, la prima volta che questo premio viene assegnato ad un team creativo, ci offre l'occasione perfetta per andare alla scoperta dei migliori film animati presenti al Festival di Cannes e parlare della 'crème de la crème' dell'animazione.

Il Festival di Cannes, infatti, è stato uno dei primi esploratori delle avventure e delle possibilità del cinema d'animazione: nei primi anni della sua esistenza, ad esempio, Cannes ospitò le prime produzioni di Walt Disney, presentandone I Cortometraggi (1946) e il lungometraggio Dumbo (1947). Inoltre, nel 1953, Walt Disney in persona portò Peter Pan sulla Croisette, dove vent'anni esatti dopo il regista francese René Laloux vinse un Premio speciale della giuria nel 1973 per il suo primo lungometraggio, Il pianeta fantastico.

Dopo una lunga assenza, l'animazione è tornata in forze a Cannes in tempi più recenti con Shrek (2001) e Shrek 2 (2004), Ghost in the Shell 2: Innocence (2004), Persepolis (2007), Valzer con Bashir (2008), tutti premiati in Concorso, ma anche Up, che ha aperto il Festival nel 2009. Molti altri film, come Kirikou e le bestie selvagge, Inside Out, La vetta degli dei e, più recentemente, Elemental e Robot Dreams hanno lasciato il segno sul tappeto rosso. Inoltre, la sezione Un Certain Regard accolse lo storico La tartaruga rossa (2016), film che segnò la prima collaborazione dello Studio Ghibli con una società di produzione europea, ovvero Arte France Cinéma e Prima Linea Productions di Francia e Belgio.

