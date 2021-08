Quali sono i migliori film sugli animali? Scopriamoli insieme!

Gli animali possono essere dei grandi protagonisti, quasi quanto gli esseri umani, e a volte anche di più. Lo sa bene la Disney, che di film sugli amici a quattro zampe ne ha realizzati tanti. Ma non solo, perché ci sono molti lungometraggi sugli o con gli animali, anche d’autore, che hanno fatto la storia del cinema. Scopriamoli insieme!

Torna a casa Lassie!

Chi di noi non ha adorato questa pellicola da bambino? Si tratta di un vero e proprio classico, che racconta la storia di Sam e Lassie, una cagnolina e il suo padrone, che si devono separare poiché l’operaio, rimasto disoccupato, è costretto a venderla al ricco duca di Rudling. Tuttavia Lassie proverà più volte a tornare dal suo padrone, e quando la famiglia del duca si trasferisce in Scozia, scapperà via.

Balto

Ancora una volta il protagonista è un cane in questo film d'animazione del 1995 firmato dalla Universal. Il cartone è ispirato alla vera storia di Balto, un cane da slitta che ha aiutato a salvare i bambini infetti dalla difterite nella Corsa del siero del 1925 in Alaska.

Hachiko

C'è chi ha pianto quando ha visto Hachiko e chi mente. Anche in questo caso parliamo di un cane e di una storia vera. Un professore, che nel film è interpretato da Richard Gere, trova un cucciolo di akita abbandonato e lo prende con sé. I due, nel corso del tempo, sviluppano un legame bellissimo, in cui tutti coloro che hanno un animale non potranno che riconoscersi. Commovente. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Hachiko.

A spasso con Bob

Il protagonista della vicenda è James, un musicista che conduce una vita sregolata, e che ad un certo punto decide di darsi un'ultima opportunità per ricominciare. Un giorno, nella sua cucina, trova un gatto rosso, Bob. Dopo un po' di tempo e una lunga ricerca di eventuali padroni, Bob resterà con lui, che se ne prenderà cura.

Fantastic Mr. Fox

Questo divertente film d'animazione della 20th Century Fox, parla di Mr.Fox e sua moglie Felicity. Si tratta di due ladri che, dopo aver avuto un bambino, decidono di smettere. Ma un bel giorno, Mr.Fox decide di tornare a seguire il suo istinto animale, e ricomincia a rubare. Ma ecco che si ritrova inseguito da tre agricoltori che lo vogliono intrappolare e uccidere. Cosa succederà? Un film divertente e che fa riflettere, che vede come voci originali nei panni dei protagonisti George Clooney e Meryl Streep. Se avete bisogno di essere convinti, vi lasciamo con la nostra recensione di Fantastic Mr. Fox, che, tra l'altro, è stato diretto da Wes Anderson.