I migliori film del 2023, la top 10 secondo la rivista Sight and Sound

La rivista britannica Sight and Sound è una vera e propria eminenza per quanto riguarda il mondo della critica cinematografica. Con il 2023 che si avvia alla sua conclusione, gli esperti del periodico hanno pubblicato la propria top 10 dei film arrivati al cinema in tutto il mondo nell'anno solare.

La classifica pubblicata, in realtà, è composta da una cinquantina di titoli che sono stati ordinati in base all'apprezzamento degli esperti della rivista. Le 10 migliori posizioni, però, sembrano un ottimo indicatore in grado di far capire come, in realtà, è andato l'anno cinematografico sia per quanto riguarda il cinema mainstream da sala che quello più d'autore e che, solitamente, fa sentire la propria voce tra le poltrone dei Festival. A farsi notare è l'ex equo conquistato da Barbenheimer confermando quanto entrambi i fenomeni abbiano avuto un eco importantissimo.

Dopo che l'American Board Institute ha nominato i suoi migliori film del 2023, anche Sight and Sound ha dato il suo giudizio autorevole a riguardo. Ecco le prime 10 posizioni:

10. May December

9. Do not expect too much from the end of the world

8. Anatomia di una caduta

7. Passages

5. Barbie

5. Oppenheimer

4. Povere Creature!

3. Past Lives

2. The Zone of Interest

1. Killers of the Flower Moon

Nonostante diversi di questi film non siano ancora arrivati al cinema in Italia, il trionfatore della classifica ha avuto una certa risonanza anche nel nostro paese. Se vi va di sapere qualcosa in più sugli top di fine anno anche la National Board Review ha pubblicato la propria classifica dei migliori film del 2023. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!