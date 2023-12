I migliori film del 2023, la lista della National Board of Review: ecco chi ha vinto

La stagione dei premi che porta agli Oscar 2024 è ufficialmente iniziata e, come da tradizione, in queste la National Board of Review ha annunciato la sua classifica dei migliori film del 2023.

Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese è stato nominato miglior film, il secondo premio di alto profilo per il film diretto da Martin Scorsese nella stessa settimana dopo essere stato anche nominato miglior film dell'anno dal New York Film Critics Circle. Il film sui delitti di Osage ha vinto anche il premio per la miglior regia (Scorsese) e la migliore attrice (Lily Gladstone), mentre il direttore della fotografia Rodrigo Prieto ha vinto il premio per la migliore fotografia per il suo lavoro sia su Killers of the flower moon che su Barbie, che è stato citato tra i migliori titoli dell'anno.

The Holdovers ha vinto anche tre premi: miglior attore (Paul Giamatti) e attrice non protagonista (Da'Vine Joy Randolph), sceneggiatura originale (David Hemingson) ed è stato nominato uno dei migliori film dell'anno. Spazio anche all'Italia, con La chimera citato tra i migliori 5 film internazionali.

L'anno scorso, il premio principale della serata andò a Top Gun: Maverick. Ecco tutti i vincitori della National Board of Review 2023:

Migliori film dell'anno (in ordine alfabetico):

Barbie

The Boy and the Heron

Ferrari

The Holdovers

The Iron Claw

Killers of the flower moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

Migliori 5 film internazionali (in ordine alfabetico):

La Chimera

Fallen Leaves

The Teachers’ Lounge

Tótem

The Zone of Interest

Gli altri premi:

Best Film: Killers of the Flower Moon

Best Director: Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Best Actor: Paul Giamatti, The Holdovers

Best Actress: Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Best Supporting Actor: Mark Ruffalo, Poor Things

Best Supporting Actress: Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

NBR Icon Award: Bradley Cooper

Best Original Screenplay: David Hemingson, The Holdovers

Best Adapted Screenplay: Tony McNamara, Poor Things

Breakthrough Performance: Teyana Taylor, A Thousand and One

Best Directorial Debut: Celine Song, Past Lives

Best Animated Feature: Spider-Man: Across the Spider-Verse

Best International Film: Anatomy of a Fall

Best Documentary: Still: A Michael J. Fox Movie

Best Ensemble: The Iron Claw

Outstanding Achievement in Stunt Artistry: Chad Stahelski e gli stunt coordinators Stephen Dunlevy e Scott Rogers, John Wick: Chapter 4

Outstanding Achievement in Cinematography: Rodrigo Prieto, Barbie e Killers of the Flower Moon

Per altri contenuti sulla stagione dei premi, scoprite quando ci saranno gli Oscar 2024.