I migliori cofanetti a tema Halloween in vendita su Amazon

Halloween è uno dei temi più ricorrenti anche al cinema, e quale miglior modo per affrontare la notte delle streghe a casa se non in compagnia degli amici (rigorosamente vestiti a tema) ed un buon film? Amazon propone a prezzo scontato tantissimi cofanetti, che vi faranno trascorrere un Halloween davvero all'insegna dell'adrenalina.

Partiamo proprio con una novità in uscita il 31 Ottobre 2019. Si tratta del cofanetto di Halloween - La Notte delle Streghe, che in un'edizione limitata contenente tre BluRay (di cui uno in 4K) può essere acquistato a 49,99 Euro con consegna garantita il giorno del lancio.

E' anche disponibile il cofanetto esclusivo "I Peggiori Incubi di Halloween" comprensivo di tre film: Tales of Halloween, Holidays ed Halloween Night, a soli 16,99 Euro per la versione DVD e 19,39 Euro quella BluRay.

E' anche disponibile la complete collection della serie Nightmare comprensiva dei film Nightmare - Dal profondo della notte (1984), Nightmare 2 - La rivincita (1985), Nightmare 3 - I guerrieri del sogno (1987), Nightmare 4 - Il non risveglio (1988), Nightmare 5 - Il mito (1989), Nightmare 6 - La fine (1991) e Nightmare - Nuovo Incubo (1994), che può essere acquistata a 16,88 Euro.

Andando sul classico, non possiamo non citare IT con Tim Curry, a 10,67 Euro per la versione BluRay, oltre che la Scooby-Doo Collection composta da quattro film, ad 11,98 Euro.