Quali sono i migliori attori del secolo? Nella lista del New York Times anche un italiano!

In occasione della fine del 2020 il New York Times ha deciso di stilare una classifica dei 25 migliori attori mai comparsi al cinema. Una lista che comprende alcuni dei più grandi interpreti che il grande schermo abbia mai conosciuto e che, secondo il NYT, sono in assoluto i migliori. Tra di loro è stato inserito anche un attore italiano.

Si tratta di Toni Servillo, scelto dal noto quotidiano statunitense per far parte di questa speciale gallery che ora vi elenchiamo.

"Alcuni di questi interpreti sono nuovi sulla scena, altri circolano da decenni. Nel fare le nostre scelte ci siamo concentrati su questo secolo e abbiamo guardato oltre Hollywood. E sebbene ci siano delle star, e persino dei vincitori di Oscar, ci sono anche attori caratteristi, camaleontici, eroi d'azione e pupilli del cinema art-house. Sono 25 ragioni per cui amiamo ancora il cinema, forse più che mai" hanno dichiarato Manhola Dargis e A.O. Scott, due critici che si sono occupati di stilare la classifica.



Ecco la lista, dalla posizione più bassa al primo posto:



25. Gael García Bernal

24. Sônia Braga

23. Mahershala Ali

22. Melissa McCarthy

21. Catherine Deneuve

20. Rob Morgan

19. Wes Studi

18. Willem Dafoe

17. Alfre Woodard

16. Kim Min-hee

15. Michael B. Jordan

14. Oscar Isaac

13. Tilda Swinton

12. Joaquin Phoenix

11. Julianne Moore

10. Saoirse Ronan

9. Viola Davis

8. Zhao Tao

7. Toni Servillo

6. Song Kang Ho

5. Nicole Kidman

4. Keanu Reeves

3. Daniel Day-Lewis

2. Isabelle Huppert

1. Denzel Washington

Sul sito del New York Times potete trovare le singole motivazioni che hanno portato il quotidiano a scegliere questi 25 nomi. Per quanto riguarda Toni Servillo, inserito al settimo posto, la motivazione è la seguente:"Servillo fa molto più che sketch satirici di alto livello. Come un attore shakespeariano che scava nella maestosità e mostruosità di re antichi o immaginari, rende vivida l'umanità stravagante - e il profondo mistero - di uomini che vivono per piegare il mondo alla loro volontà. Inoltre, cattura la loro solitudine".



E voi? Siete d'accordo con questa classifica?