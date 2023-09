I migliori 5 film con Idris Elba, la nuova star di Cyberpunk 2077

Che attori famosi e affermati prestino il loro volto nell'ambito videoludico ormai è la normalità: Idris Elba lo ha fatto per Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, interpretando Solomon Reed. Allora andiamo a vedere una top 5 dei suoi film se volete scoprirne di più sull'attore.

Andiamo in ordine cronologico e cominciamo con RocknRolla di Guy Ritchie del 2008, gangster movie adrenalinico sparato ai mille all'ora com'è nello stile del regista britannico. Idris Elba interpreta Mumbles, delinquentello londinese che si trova assieme ad altri suoi sodali in un gioco decisamente più grande di lui.

Passiamo poi a Pacific Rim di Guillermo del Toro del 2013. Tutto quello che un fan dei kaiju e dei mecha sognerebbe in live action, robottoni giganti che si menano con mostri altrettanto grandi. Idris Elba interpreta un pilota proprio di questi robottoni, comandante delle forze preposte alla difesa della minaccia kaiju.

Andiamo al 2015 con Beasts of No Nation di Cary Joji Fukunaga. Un racconto sporco e al tempo stesso coloratissimo della realtà dei bambini soldato in Africa occidentale, con un Idris Elba nel ruolo del Comandante proprio della fazione in cui il protagonista Agu è costretto ad arruolarsi.

Se invece volete un Idris Elba in ambito fantascientifico potreste guardare Star Trek Beyond di Justin Lin del 2016, terzo film del reboot cinematografico della saga. Non vi sveliamo nulla sul ruolo di Idris Elba ma sappiate che è decisamente importante.

Chiudiamo con The Suicide Squad di James Gunn del 2021, dove Idris Elba interpreta Bloodsport, cecchino infallibile a cui viene ordinato di guidare la Task Force X in una missione suicida su un'isola del Sudamerica, fra risate, sangue e azione tutto grazie a James Gunn.

E voi conoscevate questi film con Idris Elba? Quali sono i vostri preferiti? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo alla recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty assieme alle 10 novità da sapere su Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.