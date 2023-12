Quali sono i migliori 10 film del 2023? La classifica dell'American Film Institute

Dopo la top10 della National Board of Review, in queste ore anche l'American Film Institute ha svelato la sua classifica dei migliori film del 2023, confermando diversi titoli ma offrendo anche alcune interessanti variazioni sul tema.

La classifica non competitiva degli AFI Awards rappresenta ogni anno un momento di forte attesa per la stagione dei premi, e attira a sé i più grandi nomi creativi e del settore di Hollywood per rendere omaggio alle migliori offerte dell'anno arrivate dall'industria cinematografica: "Mentre la nostra nazione e il nostro mondo continuano ad affrontare tempi difficili, l'AFI è onorata di omaggiare queste opere d'arte che ci migliorano e, in definitiva, alimentano la nostra empatia", ha affermato Bob Gazzale, presidente e CEO di AFI in una dichiarazione ufficiale. “Il fatto che lo facciamo senza concorrenza è il segno distintivo dell’AFI e siamo orgogliosi di riunire insieme questa comunità di artisti per celebrare il loro straordinario contributo al nostro tempo”, ha aggiunto.

Qui sotto i 10 migliori film del 2023 secondo l'AFI:

American Fiction

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

May December

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Da segnalare l'importante inclusione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, rara nomina per un film d'animazione: questa citazione da parte dell'AFI arriva in concomitanza delle shortlist dei VFX per gli Oscar 2024, e potrebbe contribuire ad aumentare le chance di Spider-Man: Across the Spider-Verse a fare la storia degli Oscar.

Continuate a seguirci per tutte le novità sulla stagione dei premi in arrivo nelle prossime settimane: qui trovate tutto ciò che dovete sapere sugli Oscar 2024.