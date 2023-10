Il migliore dei mondi, tante risate nel trailer del nuovo film di Maccio Capatonda

Marcello Macchia aka Maccio Capatonda mancava da un po' alla regia e torna in Il migliore dei mondi, la nuova pellicola del comico italiano tra i film più attesi di novembre su Prime Video. Il trailer ci svela chi è Ennio Storto, il protagonista, cosa fa per vivere e la sua filosofia di vita che presto cambierà radicalmente.

Ennio Storto è un uomo la cui vita è dominata dalla tecnologia: ogni piccola azione è scandita dai comandi di Alexa, ogni rapporto sociale vede come mezzo principale smartphone in un universo che somiglia più a Black Mirror che altro. Tra app e dispositivi di ultima generazione, la vita di Ennio scorre in un mondo ovattato e meccanico fin quando dopo un incidente, si sveglia in un 2023 parallelo dove il progresso tecnologico non si espande dagli anni '90. Un'aperta satira nei confronti della tecnologia e del suo ruolo sempre più decisivo all'interno della nostra quotidianità.

Il migliore dei mondi, scritto e diretto da Maccio Capatonda, vede nel cast anche Pietro Sermonti e Martina Gatti: la pellicola approderà su Prime Video il prossimo 17 novembre.

A sei anni di distanza da Omicidio all'italiana, l'attore e comico italiano torna dietro la macchina da presa dopo aver recitato in Rapiniamo il Duce e preso parte alla comedy Sono Lillo di Prime Video dopo essere stato il "Jolly" della terza edizione di LOL (potete scoprire cosa ne pensiamo nella nostra recensione di Sono Lillo)