Il consiglio migliore di Ian McKellen per imparare a fare l'attore

Ubi maior minor cessat, dicevano i latini, e infatti quando parla un gigante come Sir Ian McKellen bisogna solamente starlo a sentire: l'attore nel corso degli anni ha anche dato diversi consigli per gli aspiranti interpreti, soprattutto per imparare a muovere i primi passi.

Nel corso di un suo intervento Ian McKellen aveva dato due consigli principali per chi si approcciava al mondo della recitazione. Il primo era quello di osservare attentamente il lavoro degli altri attori. "Se non potete permettervi di andare al cinema guardate la tv assieme" aveva commentato "così quando vi chiederete come ha fatto quell'attrice a essere così brava potrete mettere in pausa e parlarne, imparando. Vale la stessa cosa per una performance che non ritenete per nulla buona".

"E se questa cosa non vi piace sedetevi semplicemente su un autobus e guardate le persone" aveva spiegato Ian McKellen "perché il segreto è che tutto il mondo è un palcoscenico, con donne e uomini come attori e attrici. Recitiamo tutti, è quello che fanno gli esseri umani. Quando vi svegliate al mattino decidete quale 'costume' volete indossare".

Un modo di intendere la recitazione quindi totalmente ricettivo quello descritto da Ian McKellen, che deve crescere facendo sia esperienza di altre interpretazioni sia del mondo reale, assorbendo il più possibile. Se invece volete altri consigli ecco il metodo di recitazione di Russell Crowe.

