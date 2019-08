Migliorano le condizioni dello stuntman ferito sul set di Fast & Furious 9

Joe Watts, stuntman e controfigura di Vin Diesel in Fast & Furious 9, ha lasciato il reparto di terapia intensiva del Royal London Hospital, in cui è ricoverato da circa un mese dopo il grave trauma cranico riportato in un incidente durante le riprese del film.

A quanto si apprende dal comunicato rilasciato da Watts, dalla fidanzata Tilly Powell e dalle loro famiglie, "i medici sono soddisfatti dei suoi progressi", anche se "Joe rimarrà in ospedale e c'è ancora una lunga strada da percorrere".

Il comunicato continua con "un enorme ringraziamento all'equipaggio dell'ambulanza aerea, a tutti i fantastici medici, infermieri e al personale del Royal London Hospital che hanno fornito cure straordinarie a Joe."

Joe Watts, che come stuntman ha partecipato, tra l'altro, a Star Wars: Gli ultumi Jedi, Spider-Man: Far From Home e Game of Thrones, a quanto riportano fonti vicine alla produzione di Fast & Furious 9 stava lavorando con la seconda unità del film quando è caduto da un'altezza di circa sette metri. Trasportato in elicottero al Royal London Hospital, era stato messo in coma farmacologico. La produzione del film è stata interrotta per il giorno successivo all'incidente.

La famiglia ha ringraziato anche i fan per il sostegno e gli auguri a Watts in queste drammatiche settimane, e anche la Universal Pictures ha diramato un comunicato: "Siamo incoraggiati dal fatto che Joe sia sulla strada della ripresa con il supporto dei suoi cari. Joe è un professionista in ogni senso della parola e il suo impegno per la sua arte è fonte di ispirazione per tutti noi. Sappiamo che continuerà a ispirarci durante la sua convalescenza."

Jason Statham ha definito gli stuntman degli eroi poco celebrati, mentre è stata aperta un'inchiesta sull'incidente sul set di Fast & Furious 9.