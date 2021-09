Me Contro Te è il miglior incasso del 2021: battuto anche Black Widow della Marvel

Con uno scarto di appena 10mila euro, Me Contro Te è diventato il film con il più alto incasso al box-office italiano in questo 2021 condizionato dalla pandemia di coronavirus e dalla lenta ma graduale riapertura delle sale cinematografiche in tutto il territorio nazionale. La pellicola italiana ha infatti superato Black Widow della Marvel.

Dopo aver battuto il blockbuster Fast & Furious 9, Me Contro Te ha compiuto il suo sorpasso ai danni di Black Widow e conquistato la vetta della classifica italiane del box-office 2021 per una "manciata di euro". Incassando altri 18mila euro nella giornata di ieri, infatti, il film italiano è arrivato a un totale di 4.8 milioni di euro che gli consentono di svettare al primo posto in classifica staccando Black Widow fermo a 4.7 milioni di euro. Solido terzo posto (sempre nella classifica degli incassi dell'anno) per Fast & Furious 9, mentre Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli sale al quarto posto con un totale finora di 2.8 milioni di euro.

Al quinto posto c'è un altro film italiano, Come un gatto in tangenziale 2 che ha un totale di 2.3 milioni mentre al sesto posto c'è Crudelia, altra pellicola Disney (sempre 2.3 milioni).

Per quanto riguarda il box-office della settimana, Shang-Chi si conferma al vertice ma con un leggero calo negli incassi, ieri 85mila euro di incasso per la pellicola dei Marvel Studios. Al secondo posto si piazza Qui Rido Io, ultima fatica di Mario Martone presentata a Venezia, terza posizione per Come un gatto in tangenziale 2 e quarta per Fast & Furious 9. Quinto posto proprio per Me Contro Te, mentre l'altra nuova uscita del weekend, La ragazza di Stillwater con Matt Damon è al sesto posto con 12mila euro incassati ieri.

Della serie Me Contro Te è stato annunciato un terzo film che arriverà nel 2022.