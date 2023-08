I miglior film di Liam Neeson da vedere su Sky e in streaming su NOW: l'elenco completo

In occasione della prima tv di Detective Marlowe, centesimo film della carriera della star Liam Neeson in arrivo in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW, vi forniamo anche una panoramica dei migliori film dell'attore attualmente disponibili nel palinsesto Sky.

Dovete sapere infatti che, per festeggiare il centesimo film della carriera di Liam Neeson, Sky Cinema Collection si trasformerà in SKY CINEMA COLLECTION – LIAM NEESON MANIA, con una settimana di programmazione interamente dedicata all’attore britannico.

Da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre al canale 303 di Sky e in streaming su NOW (i titoli saranno disponibili anche on demand) ci saranno ben 17 film di Liam Neeson in programmazione, tra i quali due film targati Sky Original: l’adrenalinico Honest Thief e Blacklight con Aidan Quinn. Inoltre immancabile il kolossal di Steven Spielberg, premiato con 7 Oscar, Schindler’s List, ma non solo: saranno in onda anche il dittico fantasy che attinge alla mitologia greca Scontro tra Titani e La Furia dei Titani con Sam Worthington e Ralph Fiennes, e gli action thriller La Preda Perfetta con Dan Stevens, Run All Night - Una Notte Per Sopravvivere con Ed Harris, L’uomo sul Treno - The Commuter con Vera Farmiga, Patrick Wilson e Florence Pugh e Unknown - Senza Identità con Diane Kruger e Bruno Ganz.

