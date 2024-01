Il miglior film del 2023? Non quello che vi aspettate, secondo la NSFC

Mentre ci si interroga sulle possibilità di Barbie di vincere Best Picture agli Oscar 2024, la National Society of Film Critics ha preso una posizione abbastanza netta e altrettanto sorprendente, eleggendo come miglior film del 2023 un titolo abbastanza inaspettato

A spuntarla tra tutti per la NSFC è stato Past Lives di Celine Song, eletto dal sistema a punti utilizzato dall'associazione come miglior film dell'anno davanti al secondo classificato The Zone of Interest di Jonathan Glazer e al terzo classificato Oppenheimer di Christopher Nolan: si prevede che tutti e tre questi film riusciranno a rientrare nella top10 di Best Picture agli Oscar 2024, con i loro registi tutti possibili candidati per la rosa della miglior regia: da notare che l'NSFC ha premiato Glazer come miglior regista dell'anno, anche davanti a Nolan, il che potrebbe rappresentare una bella spinta dell'ultimo minuto per un'eventuale candidatura dell'autore agli Oscar.

Qui sotto tutti i vincitori della National Society of Film Critics:

Miglior film: PAST LIVES (51 punti) , LA ZONA DI INTERESSE (49 punti), OPPENHEIMER (44 punti)

, LA ZONA DI INTERESSE (49 punti), OPPENHEIMER (44 punti) Miglior regia: Jonathan Glazer, LA ZONA DI INTERESSE (65 punti), Todd Haynes, MAY DECEMBER DICEMBRE (42 punti), Christopher Nolan, OPPENHEIMER (41 punti)

(65 punti), Todd Haynes, MAY DECEMBER DICEMBRE (42 punti), Christopher Nolan, OPPENHEIMER (41 punti) Miglior attore: Andrew Scott, ALL OF US STRANGERS (52 punti), Jeffrey Wright, AMERICAN FICTION (39 punti), Cillian Murphy, OPPENHEIMER (29 punti)

(52 punti), Jeffrey Wright, AMERICAN FICTION (39 punti), Cillian Murphy, OPPENHEIMER (29 punti) Migliore attrice: Sandra Hüller, ANATOMIA DI UNA CADUTA e LA ZONA DI INTERESSE (61 punti), Emma Stone, POVERE CREATURE! (56 punti), Lily Gladstone, KILLERS OF THE FLOWER MOON (44 punti)

(61 punti), Emma Stone, POVERE CREATURE! (56 punti), Lily Gladstone, KILLERS OF THE FLOWER MOON (44 punti) Miglior Sceneggiatura: Samy Burch, MAY DECEMBER (53 punti), Celine Song, PAST LIVES (50 punti), David Hemingson, THE HOLDOVERS (36 punti)

(53 punti), Celine Song, PAST LIVES (50 punti), David Hemingson, THE HOLDOVERS (36 punti) Miglior attore non protagonista: Charles Melton, MAY DECEMBER (51 punti), Robert Downey, Jr., OPPENHEIMER e Ryan Gosling, BARBIE (31 punti, pareggio)

(51 punti), Robert Downey, Jr., OPPENHEIMER e Ryan Gosling, BARBIE (31 punti, pareggio) Miglior attrice non protagonista: Da'Vine Joy Randolph, THE HOLDOVERS (58 punti), Penélope Cruz, FERRARI (32 punti), Rachel McAdams, ARE YOU THERE GOD? IT’S ME, MARGARET. (23 punti)

(58 punti), Penélope Cruz, FERRARI (32 punti), Rachel McAdams, ARE YOU THERE GOD? IT’S ME, MARGARET. (23 punti) Miglior Fotografia: Rodrigo Prieto, KILLERS OF THE FLOWER MOON (55 punti), Łukasz Żal, LA ZONA DI INTERESSE (45 punti), Hoyte van Hoytema, OPPENHEIMER (44 punti)

(55 punti), Łukasz Żal, LA ZONA DI INTERESSE (45 punti), Hoyte van Hoytema, OPPENHEIMER (44 punti) Miglior film non in lingua inglese: FALLEN LEAVES (65 punti), LA ZONA DI INTERESSE (51 punti), ANATOMIA DI UNA CADUTA (44 punti)

(65 punti), LA ZONA DI INTERESSE (51 punti), ANATOMIA DI UNA CADUTA (44 punti) Miglior film di saggistica: MENUS-PLAISIRS — LES TROISGROS (64 punti), 20 GIORNI A MARIUPOL (25 punti), KOKOMO CITY (19 punti)

(64 punti), 20 GIORNI A MARIUPOL (25 punti), KOKOMO CITY (19 punti) Citazione speciale per un film in attesa di distribuzione negli Stati Uniti : CLOSE YOUR EYES di Víctor Erice

: CLOSE YOUR EYES di Víctor Erice Miglior film sperimentale: TRAILER DI UN FILM CHE NON ESISTERÀ MAI: FHONY WARS di Jean Luc-Godard

Ricordiamo che la stagione dei premi 2024 avrà ufficialmente il via tra poche ore con la consegna dei Golden Globes 2024.