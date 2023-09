Il miglior attore di Harry Potter non è apparso nei film? 'Un dio della comicità'

Oliver Phelps, interprete di George Weasley nella saga di Harry Potter, ha svelato il nome dell'attore che rubò la scena alla prima lettura del cast del franchise sul maghetto creato da J.K. Rowling. Phelps partecipò alla serie di film insieme al fratello James, con il quale interpretò i gemelli Weasley, fratelli di Ron.

Nel 2000, quando i gemelli avevano 14 anni, saltarono la scuola per partecipare ai provini di Harry Potter e dopo sei audizioni furono scelti per il primo film, Harry Potter e la pietra filosofale.

Parteciparono successivamente alla prima lettura del cast con attori del calibro di Richard Harris, Alan Rickman, Julie Walters e Maggie Smith.



Intervistati nel podcast di Michael Rosenbaum, ai gemelli Phelps è stato chiesto quale fosse l'attore che li mise in soggezione:"Ricordo la prima persona che mi fece spalancare gli occhi tipo 'Wow' e fu durante la lettura. Mi sedetti e accanto a me c'era Rik Mayall, che era stato scelto per interpretare Pix".



Mayall girò alcune sequenze ma il personaggio non venne incluso nel montaggio finale:"Lo vedevo come un dio della commedia dal punto di vista dello stile della recitazione, con un umorismo molto esagerato, molto schietto, slapstick" ha dichiarato Oliver Phelps. Mayall gli fece anche un autografo sul suo libro:"Scrisse 'Oliver, il miglior attore', poi cancellò e aggiunse 'Ho lavorato con'. I migliori auguri. È stato davvero un modo per rompere il ghiaccio".



Inoltre, Phelps ricorda la risposta ad una battuta che pronunciò con il fratello per una scena a King's Cross:"C'è una parte in cui dobbiamo dire 'Onestamente, donna, dici di essere nostra madre?'. E avrebbe dovuto suscitare una risata". Mayall rideva moltissimo alla battuta:"Fu davvero esagerato, il che per me fu fantastico perché mi mise totalmente a mio agio avere qualcuno che difendeva totalmente il mio umorismo".



Rik Mayall è scomparso nel giugno 2014 a soli 56 anni.