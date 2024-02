Tutti tranne te è il miglior adattamento di Shakespeare nella storia del box office

Tutti tranne te continua a fare la storia al box office, e in queste ore ha stabilito un nuovo record per quanto riguarda gli adattamenti cinematografici delle opere di William Shakespeare.

Non tutti sanno infatti che il film Sony Pictures, che presenta i protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell nei panni di una coppia ridicolmente bella che passa da amanti a nemici e poi di nuovo ad amanti, è tratto dalla commedia del Bardo Molto rumore per nulla, scritta originariamente negli ultimi due anni del 1500: il successo ottenuto al box office, con un incasso che ora ha superato i 190 milioni di dollari a livello mondiale, fa di Tutti tranne te l'adattamento di Shakespeare con gli incassi più alti di sempre, in una particolare classifica dedicata a tutti film tratti della opere del famoso drammaturgo inglese.

Escludendo ovviamente Il re leone, che pur essendo stato commercializzato come live-action in realtà appartiene più al campo dell'animazione essendo stato realizzato interamente in CGI, il risultato al box office di Tutti tranne te supera quello di Romeo + Giulietta di Baz Luhrmann, la famosa opera con Leonardo DiCaprio tratta da Romeo e Giulietta di Shakespeare che alla sua uscita aveva incassato 148 milioni di dollari, mentre al terzo posto troviamo West Side Story di Steven Spielberg, fermo a 76 milioni.

Non sorprende dunque che si parla già di un sequel per Tutti tranne te.