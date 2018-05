Midway: Woody Harrelson e Mandy Moore in lizza per il film di Roland Emmerich

Woody Harrelson (Solo: A Star Wars Story) e Mandy Moore (This Is Us) sono in trattative per unirsi al cast di Midway, il nuovo film diretto da Roland Emmerich.

I diritti cinematografici internazionali sono stati acquisiti dagli AGC Studios di Stuart Ford, che hanno assunto proprio Emmerich per la regia della pellicola, che si baserà su una sceneggiatura firmata da Wes Tooke. I diritti di distribuzione del film verranno messi in vendita al prossimo market internazionale del Festival di Cannes insieme a quelli di tantissime altre pellicole.

Il budget si aggira intorno ai 100 milioni di dollari e le riprese si svolgeranno in Canada e alle Hawaii. Basato sulla vera storia della battaglia delle Midway, punto di svolta nel teatro del Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale, il film racconta l’eroica impresa di un manipolo di soldati e aviatori che conquistarono ciò che sembrava impossibile per capovolgere le sorti del conflitto.

La Battaglie delle Midway fu una battaglia navale svoltasi tra il 4 e il 7 giugno del 1942, sei mesi dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor. Qui la Marina Americana sconfisse un'intera flotta giapponese imperiale, rendendogli impossibile un recupero completo.

Con l’aiuto della Centropolis Entertainment, il film è prodotto dallo stesso Emmerich, Harald Kloser (2012, White House Down, Independence Day: Rigenerazione) e Mark Gordon (Salvate il soldato Ryan, Il Patriota, Molly’s Game). Le riprese della pellicola, attualmente in pre-produuzione, cominceranno il prossimo 16 agosto.

Sullo stesso argomento, la Universal aveva prodotto un film, uscito nel 1976 e anch’esso intitolato Midway, che vedeva nel cast Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn e Toshiro Mifune.