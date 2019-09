Midway di Roland Emmerich ci presenta il cast con i nuovi poster

Di Midway, film di Roland Emmerich ispirato alle vicende dell'omonima battaglia che ebbe luogo durante la Seconda Guerra Mondiale, non abbiamo ancora visto molto. I nuovi poster ci permettono finalmente, però, di dare uno sguardo ravvicinato ai protagonisti del film.

La produzione ha infatti messo a disposizione in rete ben tredici nuovi poster raffiguranti ognuno un diverso personaggio del film: ci è finalmente possibile quindi dare una prima occhiata ai personaggi interpretati da Ed Skrein, Patrick Wilson, Mandy Moore, Woody Harrelson, Dennis Quaid, Luke Evans, Aaron Eckhart, Darren Criss, Tadanobu Asano, Nick Jonas, Keean Johnson, Luke Kleintank e Etsushi Toyokawa.

Non ci sono ancora dettagli sui personaggi in questione, né approfondimenti degni di nota sulla trama: tutto ciò che sappiamo su Midway è che si concentrerà sulla suddetta battaglia e, in particolare, sugli aviatori e i militari che inflissero una sonora sconfitta alla flotta giapponese permettendo agli Stati Uniti, di fatto, di cambiare a proprio favore l'inerzia del conflitto.

I poster appena rilasciati fanno seguito al trailer uscito a giugno e al primo poster ufficiale del film. Midway comunque non ha ancora una data d'uscita, ragion per cui non c'è altro da fare ad oggi che attendere fiduciosi l'arrivo di novità più consistenti.