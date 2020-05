Midsommar, il vestito di fiori battuto all'asta a una cifra spropositata: ecco quanto vale

A fine aprile, A24 interveniva via social per annunciare la messa all'asta di diversi oggetti di scena del bel Midsommar di Ari Aster, sofisticato horror d'atmosfera con protagonista Florence Pugh molto apprezzato dai fan del genere, e adesso è la stessa società a informarci dell'avvenuta vendita di alcuni di questi.

Uno degli oggetti che più di tutti hanno dato battaglia tra i vari compratori è stato senza dubbio lo splendido abito di fiori intessuto a mano indossato dalla protagonista nello sconcertante e magnifico finale. Così Il nome dell'abito composto da 10.000 fiori di seta è May Queen, e non appena finito online è stato così richiesto che persino Ariana Grande e Halsey hanno tentato di accaparrarselo.



Alla fine, come facilmente preventivabile, è stato il pezzo della collezione Midsommar Harga Collectibles for FDNY Foundation che è stato battuto per la cifra più alta, la bellezza di 65 mila dollari, molto più di tanti altri abiti d'alta moda e di firme rinomatissime. Pensate che l'intera collezione ha racimolato 100 mila dollari, il che significa che i 2/3 del totale arrivano proprio dal May Queen.



Il ricavato dell'asta andrà alla FDNY Foundation come promesso, l'associazione dei vigili del fuoco di New York per aiutare loro e le rispettive famiglie in questa difficile Pandemia da Coronavirus.



