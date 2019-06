Midsommar: titolo italiano e data di uscita ufficiale per l'horror di Ari Aster

Dopo la presentazione del full trailer di Midsommar, il terrificante nuovo horror del regista di Hereditary Ari Aster si mostra per la prima volta in italiano, rivelando anche la data di uscita ufficiale per il nostro circuito.

Stando al trailer pubblicato sulla pagina Horror Italia 24, l'opera si intitolerà Midsommar: Il Villaggio dei Dannati, e arriverà nei nostri cinema a partire dal 25 luglio prossimo.

Potete vedere il video come sempre in calce all'articolo.

Recentemente, Midsommar è stato promosso da Jordan Peele, che lo ha definito uno dei migliori horror mai realizzati.

"Quando ti ho mandato un messaggio dopo la proiezione, ho scritto, e cito: 'Penso che tu abbia fatto l'horror più idilliaco di tutti i tempi'" ha detto l'autore di Noi e Get Out al giovane collega durante una doppia intervista. "Hai preso 'Stepford Wives' ma ne hai distrutto l'attrattiva di quel film. Anche solo questo aspetto è una vera impresa. Inoltre, ci sono alcuni clichè così ovvi là fuori, ma questo film è letteralmente unico. Nessuno ha mai visto le cose che ci sono nel tuo film, e qualsiasi altro horror che uscirà dopo 'Midsommar' dovrà affrontare il paragone. Voglio dire, hai praticamente usurpato 'The Wicker Man' come il più iconico film pagano a cui fare riferimento."

La storia di Midsommar segue una coppia, interpretata da Jack Reynor (Strange Angel) e Florence Pugh (Outlaw King), che viaggia attraverso la Svezia per visitare la città natale dei loro amici in occasione del favoloso festival di metà estate. Ciò che inizia come una vacanza in un rifugio idilliaco fra le colline, però, si trasforma rapidamente in una competizione sempre più violenta e bizzarra organizzata da un culto pagano.