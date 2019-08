Midsommar - Il Villaggio dei Dannati, la director's cut da tre ore arriverà al cinema

Dopo aver anticipato la director's cut di Midsommar, la casa di produzione A24 adesso lo rende ufficiale: il film di Ari Aster con Florence Pugh tornerà nei cinema in una nuova versione da tre ore.

Come potete vedere dall'annuncio che trovate in calce all'articolo, il film arriverà in alcune sale sezionate degli Stati Uniti in una versione Extended Unrated, che includerà scene mai viste prima e sequenze estese rispetto a quelle del montaggio originale. E' improbabile che questa nuova riedizione dell'acclamato horror arriverà anche nei cinema italiani ma ovviamente vi comunicheremo ogni eventuale aggiornamento, quindi restate sintonizzati sui nostri canali anche in vista di un molto più probabile rilascio home-video della director's cut.

Midsommar: The Director's Cut sfiorerà le 3 ore di durata, aggiungendo circa mezz'ora alla versione cinematografica originale. Il regista Ari Aster in precedenza, nonostante si fosse detto orgoglioso del film uscito al cinema, aveva affermato che il primo montaggio del film arrivava a ben quattro ore di durata: "Abbiamo scoperto che tagliando qui e là potevamo mantenere la tensione ancor più efficacemente".

Il collega Max Borg, nella sua recensione in anteprima di Midsommar, aveva promosso il secondo film di Aster con un voto quasi perfetto. Voi avete visto il film? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.