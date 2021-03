Florence Pugh su Instagram ricorda Midsommar:'Ecco com'è stata possibile questa scena'

Florence Pugh è la protagonista indiscussa dell'ultimo film di Ari Aster, Midsommar - Il villaggio dei dannati, capace di conquistare critica e pubblico dopo l'ottimo esordio di Hereditary. Proprio nelle ultime ore Pugh ha raccontato un aneddoto che riguarda la lavorazione del film, intriso di sequenze entrate nell'immaginario horror contemporaneo.

Florence Pugh ha pubblicato la foto di un abbraccio collettivo sul set del film e un pensiero sulla scena straziante che la vede in lacrime tra le ragazze della comune svedese nella quale si trovano i protagonisti.

Nella didascalia del post l'attrice scrive:"Scorrete verso destra per informazioni dettagliate su un'immagine semplice ma bella. In realtà, queste donne hanno reso possibile questa scena. È stato TERRIFICANTE. Per quanto terrificante fosse da guardare, era da leggere e sapere che dovevamo farlo. Adoro così tanto queste ragazze. Non sono una grande piagnucolona, quindi affrontare tutto ciò con loro è stato vero in sicurezza, amore e rispetto. È successo solo c'erano. Fatto divertente: perdevo la scarpa ogni volta che scendevo dal letto e temevo che la macchina da presa potesse vedere un piede sudato con espadrillas sporche e infangate sullo sfondo. Grazie al cielo non è stato così... Fatto divertente n. 2, ogni volta che interrompevano c'erano almeno due mani che attorno a tutte le nostre gabbie toraciche, tenendoci l'un l'altra mentre singhiozzavamo. #midsommar".



Il cast di Midsommar - Il villaggio dei dannati comprende anche Jack Reynor, William Jackson Harper e Will Poulter.



Su Everyeye trovate la recensione di Midsommar e la recensione di Hereditary, i due film che compongono la filmografia di Ari Aster.