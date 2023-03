Midsommar, Florence Pugh ricorda: 'Ho abusato di me stessa per quel film'

Midsommar non è un film facile da mandar giù, esattamente come facile non è stato realizzarlo per gli attori coinvolti: a parlarne è stata Florence Pugh, che ha ammesso di ricordare come un periodo a dir poco terribile, dal punto di vista psicologico, quello trascorso sul set del film di Ari Aster nei panni di Dani.

"Ero così coinvolta che non credo di aver mai provato qualcosa di simile con nessun altro dei miei personaggi. Non avevo mai interpretato qualcuno che soffrisse così tanto, mi misi in delle situazioni davvero di mer*a di cui forse altri attori non hanno bisogno, ma io cominciai davvero a immaginare le cose peggiori" sono state le parole della star di Black Widow e A Good Person.

Pugh ha proseguito: "Ogni giorno diventava tutto più strano e difficile, mi misi in testa dei pensieri che diventavano via via sempre peggiori. Peno che alla fine io abbia letteralmente abusato di me stessa per ottenere quella performance. Inoltre giravamo in questo prato in cui faceva caldissimo e parlando tre diverse lingue, quindi non fu particolarmente piacevole. Ma non sempre deve esserlo, perché girare un film dovrebbe essere piacevole?". E voi, avete apprezzato il risultato degli sforzi di Florence Pugh? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Midsommar.