Midsommar, Florence Pugh è la Regina di Maggio in una foto del backstage

Midsommar - Il villaggio dei dannati è uno degli horror più innovativi e apprezzati degli ultimi anni. Un titolo che ha lanciato ulteriormente la carriera del regista, Ari Aster, e della protagonista femminile del film, Florence Pugh. L'attrice ha pubblicato nelle ultime ore una foto che la ritrae vestita da Regina di Maggio nel backstage del film.

Midsommar - Il villaggio dei dannati racconta la storia di una coppia di fidanzati, interpreti da Florence Pugh e Jack Reynor, che partono per un viaggio in Svezia insieme ad altri amici per far visita ad un loro amico del posto e festeggiare insieme a lui la celebre festa di mezza estate. Questa festa assumerà dei contorni piuttosto inquietanti che si legano al culto pagano che viene praticato in quelle determinate zone scandinave.



Per Ari Aster si tratta del secondo lungometraggio in carriera dopo il grande successo ottenuto con l'horror Hereditary, con protagonista Toni Collette.

Florence Pugh è una delle attrici emergenti di maggior richiamo nel cinema internazionale, famosa anche per il ruolo di Amy nel film di Greta Gerwig tratto dal classico letterario Piccole donne, al fianco di Emma Watson, Saoirse Ronan e Laura Dern.

Pugh sarà presente anche nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe, Black Widow, al fianco di Scarlett Johansson.



Su Everyeye trovate la recensione di Hereditary e la recensione di Midsommar, i due horror di Ari Aster.