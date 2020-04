Midsommar: all'asta diversi oggetti di scena del film

A24 ha deciso di mettere all'asta diversi oggetti di scena provenienti dai suoi film, come Midsommar e Diamanti grezzi, per sostenere alcune iniziative benefiche nate in questo particolare e difficile periodo di emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19.

La compagnia di film indipendente ha infatti dichiarato: "Come compagnia fondata e che ha sede a New York vogliamo restituire alla città quello che ci ha dato in questo particolare momento di crisi a causa del Covid-19 e contribuire alla ripresa. Ecco perché il 100% del ricavato di questa asta sarà devoluto a quattro enti che forniscono aiuto alle fasce di cittadini newyorkesi più colpite dalla crisi e ai lavoratori impegnati in prima linea: FDNY Foundation, Food Bank for New York City, NYC Health + Hospitals, e la Queens Community House".

Tra gli oggetti preziosi messi all'asta anche il celebre Furby dorato e pieno di gemme del film Diamanti grezzi dei fratelli Safdie con un eccezionale Adam Sandler, o ancora il costume da orso di Midsommar - Il villaggio dei dannati, alcuni oggetti appartenuti al personaggio di Robert Pattinson in The Lighthouse, e il vestito da bat mitzha di Idina Menzel. Il vero gioiello di questa collezione è però la scatola creata da Kayla Day (Elsie Fisher) per il film Eight Grade di Bo Burnham, da poche settimane disponibile anche su Netflix.

Poi ancora il vestito di May Queen indossato da Florence Pugh sempre in Midsommar di Ari Aster, il letto a forma di macchina di Diamanti grezzi, e la felpa di Rue indossata nella serie Euphoria, tutto per una buona causa. Potete accedere all'asta andando sul sito ufficiale della A24.

