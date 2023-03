Midsommar, alla Alamo Drafthouse arriva il director's cut di Ari Aster

Alla Alamo Drafthouse Cinema verrà proiettato il director's cut di Midsommar, iconico film horror del 2019 di Ari Aster che vede Florence Pugh come protagonista.

L'attrice è recentemente tornata a parlare di una scena emotivamente straziante di Midsommar: avete presente quel pianto collettivo di Dani (interpretata da Florence) e i membri femminili del villaggio? La Pugh ha rivelato, in un'intervista molto lunga, che: "È stato TERRIFICANTE. Per quanto terrificante fosse da guardare, era da leggere e sapere che dovevamo farlo. Adoro così tanto queste ragazze". Effettivamente questa sembra essere stata una delle scene rimaste più impresse nella mente e nel ricordo degli spettatori per il suo aspetto duplice, disturbante e rincuorante allo stesso tempo.

Quali sono i progetti del regista dopo Midsommar?

Al momento sembra che Ari Aster stia lavorando su una commedia horror di ben 4 ore. Oltre al minutaggio, il regista non ha fornito nessun'altra informazione sul progetto, semplicemente perché non sono stati ancora condivisi i dettagli del film: "So solo che dura 4 ore", ha dichiarato. Ad ogni modo, visto il successo di Hereditary - Le Radici del Male e di Midsommar - Il villaggio dei Dannati il pubblico già sta cominciando a nutrire un profondo interesse e curiosità verso la nuova storia.