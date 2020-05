Midnight Sun, ecco perché il nuovo romanzo di Twilight arriverà in estate

Ospita a Good Morning America, l'autrice di Twilight Stephenie Meyer ha commentato la decisione di non rimandare l'uscita di Midnight Sun, atteso nuovo romanzo dedicato alla saga di Vampiri, nonostante l'attuale emergenza sanitaria.

"È un periodo assurdo e non ero sicura che fosse il momento giusto per pubblicare questo libro, ma alcuni di voi lo stanno aspettando da tanto tempo e non mi sembrava giusto farvi aspettare ancora" ha spiegato la scrittrice, che a quanto pare non vede l'ora di proporre ai fan la sua nuova opera, in arrivo nelle librerie il prossimo 4 agosto.

Quinto romanzo ambientato nel mondo di Twilight, Midnight Sun non sarà un prequel né un sequel: racconterà infatti le vicende dell'opera originale dal punto di vista di Edward Cullen, interpretato nella saga cinematografica dal nuovo Batman Robert Pattinson.

Proprio per questo, al momento è ancora presto per parlare di un eventuale nuovo adattamento (al contrario per esempio del prequel di Hunger Games): si tratterebbe infatti di un remake/reboot con un cast tutto nuovo, visto che i protagonisti ormai non sono più adatti per vestire i panni di personaggi adolescenti.

Siete curiosi di leggere il romanzo? Fatecelo sapere nei commenti. Per saperne di più, qui potete trovare la sinossi ufficiale di Midnight Sun.