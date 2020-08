Midnight Sun, oggi il debutto negli USA: tutto ciò sappiamo sul nuovo libro di Twilight

Annunciato per la prima volta nel 2008, anno in cui Twilight faceva il suo debutto nelle sale cinematografiche, l'atteso Midnight Sun arriva finalmente oggi, 4 agosto, nelle librerie degli Stati Uniti. In attesa di vederlo in Italia il prossimo 24 settembre, ecco dunque tutto quello che c'è da sapere sul nuovo romanzo di Stephenie Meyer.

Partiamo col dire che Midnight Sam non è né un prequel né una continuazione delle vicende narrate nella saga, ma racconterà gli eventi di Twilight dal punto di vista di Edward Cullen. Questa la sinossi ufficiale: "Scavando più a fondo nell'affascinante passato di Edward e nella profondità dei suoi pensieri, impareremo a capire perché questo sia il dilemma più complesso della sua vita. Come può innamorarsi di Bella sapendo di mettere in pericolo la sua vita? In Midnight Sun, Stephanie Meyer ci trasporta nuovamente in un mondo che ha affascinato milioni di lettori, ricamando sul mito di Ade e Persefone e regalandoci un romanzo epico sul piacere e sulle conseguenze devastanti dell'amore più profondo."

Se avete già letto i capitoli di Midnight Sun trapelati online più di dieci anni fa, motivo per cui la Meyer aveva deciso di pubblicare tutto il suo lavoro sul suo sito web interrompendo la stesura del romanzo, potreste trovare qualche sorpresa. In un'intervista, l'autrice ha infatti sottolineato di "non essere più la stessa persona di una volta", dal momento che ora è madre, e dunque potrebbe aver modificato diverse parti a cui aveva già lavorato.

Per quanto riguarda un futuro adattamento cinematografico, il problema principale è che si tratterebbe di una sorta di remake di Twilight. "Sarebbe interessante dirigere un adattamento di Midnight Sun. Il progetto è decisamente affascinante. Adesso Robert Pattinson è impiagamento con Batman e Kristen Stewart con un milione di meravigliosi progetti. Chi può dire cosa accadrà?" ha commentato Catherine Hardwicke, regista del primo capitolo della saga.