Midnight Sun, il nuovo libro di Twilight vi farà cambiare giudizio su Edward

La maggior parte dei fan di Twilight non ha mai nascosto una netta preferenza per Edward nell'eterna sfida con Jacob per il cuore di Bella: allo stesso tempo, però, alcuni atteggiamenti del nostro vampiro furono pesantemente stigmatizzati anche dai suoi tifosi più sfegatati.

Insomma, parliamoci chiaro: la gelosia a dir poco aggressiva che coglie Edward quando Jacob entra a far parte della vita di Bella non è esattamente ciò che ci aspetteremmo da una relazione sana; allo stesso tempo fece storia, all'epoca, il modo decisamente inquietante in cui il nostro fissava la sua amata durante il sonno.

Per non parlare, poi, dello stalking continuo ai danni della povera Bella... Insomma, c'era più di un motivo per storcere il naso davanti a certi comportamenti del buon Edward! Stando ai pareri di chi si è già immerso nella lettura di Midnight Sun, però, il nuovo libro di Stephenie Mayer avrebbe aggiustato il tiro sulle abitudini decisamente creepy del nostro vampiro di fiducia.

Stando al resoconto dei fan, infatti, l'immersione totale nei pensieri di Edward ci permetterebbe di apprezzare il modo in cui questi sia sinceramente interessato al bene di Bella, al punto da considerare concretamente l'ipotesi di "lasciarla" a Jacob, consapevole di fare ciò che forse sarebbe meglio per lei. Il libro, inoltre, parrebbe offrire delle spiegazioni valide anche agli altri comportamenti di cui sopra...

Sarà vero? La risposta potranno fornircela soltanto i lettori! Nel frattempo Midnight Sun ha esordito col botto anche in Italia; qualche tempo fa, invece, abbiamo scoperto che Stephenie Meyer avrebbe voluto Jennifer Lawrence per Twilight invece di Kristen Stewart!