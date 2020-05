Midnight Sun diventerà film? Tutto ciò che sappiamo sul nuovo libro di Twilight

A distanza di poco meno di dieci anni da Breaking Dawn - Parte 2, si è tornato a parlare di Twilight. Stephenie Meyer, autrice della saga, pubblicherà quest'estate il suo quinto romanzo intitolato Midnight Sun, cosa ne sarà allora del franchise cinematografico? Uscirà un nuovo film?

Il titolo non è certo nuovo per i fan: 12 capitoli di una bozza di Midnight Sun, infatti, erano stati divulgati online già anni fa e molte persone li hanno letti nonostante l'autrice stesse ancora scrivendo il libro. Non contenta di quanto successo, la Meyer aveva allora deciso di pubblicarli ufficialmente sul suo sito web, interrompendo la stesura del romanzo.

A distanza di tempo, non crescer ha annunciato che il 4 agosto 2020 sarà pubblicato Midnight Sun, sottolineando di "non essere più la stessa persona di una volta", dal momento che adesso è genitore e il suo mondo è cambiato. Perciò, c'è la possibilità che il materiale che i fan hanno letto anni fa non sia lo stesso in uscita quest'estate.

Midnight Sun si distingue dal resto della saga di Twilight perché non è una continuazione della storia raccontata da Bella Swan, ma è di nuovo Twilight narrato dal punto di vista di Edward Cullen (i fan hanno ironizzato su come potrebbe aver reagito Robert Pattinson a Midnight Sun). Questa volta gli appassionati saranno dentro la testa del tenebroso vampiro quando incontra la sua Bella e se ne innamora. Potrebbe dunque essere interessante scoprire i pensieri di Edward durante i primi incontri con la giovane compagna di scuola; inoltre, il libro potrebbe mostrare cosa ha fatto il vampiro durante le settimane in cui i Cullen sono scomparsi per andare a caccia.

È troppo presto, tuttavia, per parlare di un film di Midnight Sun. Certo le possibilità ci sono, ma sarebbe verosimilmente un remake di Twilight con un cast nuovo di zecca, visto che i protagonisti di una volta sono ormai sulla trentina e quindi non più adatti a vestire i panni di personaggi adolescenti. È sempre possibile ringiovanirli sul grande schermo grazie alla tecnologia, è chiaro, ma sarebbe più semplice scegliere nuovi attori, anche per dare al franchise una ventata d'aria fresca.

