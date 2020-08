Midnight Sun, incredibile successo in Italia: il nuovo libro di Twilight è primo su Amazon

Nel giorno dell'arrivo di Tenet con Robert Pattinson nei cinema italiani, i fan dell'interprete di Edward hanno di che festeggiare grazie al clamoroso successo di Midnight Sun, nuovo libro della saga di Twilight già in testa alle classifiche del Bel Paese.

Il nuovo romanzo, disponibile dal 24 settembre prossimo, è già infatti numero 1 nella classifica delle vendite di Amazon Italia, con i preordini già aperti al prezzo di 9,99 euro per il formato ebook e 19,99 euro per il formato cartaceo.

Il buongiorno del resto si vede dal mattino per la saga di Twilight: delle 160 milioni di copie vendute nel mondo più di 5 erano arrivate dall'Italia, e il ritorno della saga con questo spin-off rappresenta sicuramente un regalo molto atteso per i fan. In Midnight Sun l’iconica storia d’amore tra Bella e Edward sarà raccontata questa volta dal punto di vista del vampiro. Vissuta nei panni del bellissimo vampiro, la storia che i fan conoscono assume una veste nuova, più oscura e tormentata: l’incontro con Bella è la cosa più spaventosa e più intrigante che sia mai successa ad Edward nella sua lunga vita da vampiro, e mentre i fan apprenderanno nuovi affascinanti dettagli sul suo passato capiranno anche perché questa sia la sfida più difficile della sua vita.

Con Midnight Sun Stephenie Meyer vuole riportare i suoi fan nel mondo che catturò una generazione di lettori: "Spero che questo libro dia ai miei lettori la possibilità di vivere per un po’ in un mondo immaginario. Non posso dire quanto apprezzo la loro pazienza e il loro supporto durante gli anni che mi sono stati necessari per finire Midnight Sun".

Il libro, neanche a dirlo, è già diventato uno dei maggiori successi dell'anno negli USA.