Midnight in Paris, Tom Hiddleston fu sorpreso dal look di Owen Wilson: ecco perché

Quanta segretezza, Woody Allen! Il regista non ama lasciar trapelare troppi dettagli sui suoi film e, a quanto pare, non ritiene necessario fornire troppe spiegazioni neanche agli attori stessi, come dimostra la curiosa vicenda di Tom Hiddlestone sul set di Midnight in Paris.

Come tutti ricorderete, la star di Loki fu chiamata ad interpretare Francis Scott Fitzgerald nella Parigi degli anni '20... Nella quale, secondo l'attore, consisteva l'intera ambientazione del film! Pare, infatti, che Allen non si sia assolutamente premurato di mettere al corrente il povero Tom sui continui andirivieni nel tempo del protagonista Gil.

Una volta sul set il buon Tom si trovò quindi decisamente confuso nel vedere Owen Wilson vestito in maniera decisamente singolare per un parigino di inizio secolo scorso! Quando Hiddleston chiese alla sua co-star il motivo del suo look, dunque, fu necessario spiegarli praticamente quasi l'intera trama del film.

Nella lettera con cui Allen propose l'ingaggio all'attore, d'altronde, il regista fu effettivamente avaro di dettagli: "Caro Tom, girerò questo film a Parigi in estate. Allego alcune pagine. Mi piacerebbe averti per il ruolo di Scott" fu tutto ciò che il caro Woody scrisse ad Hiddleston. Qualche piccolo dettaglio in più, magari, non avrebbe guastato! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Midnight in Paris.