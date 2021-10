Midnight Mass, Kate Siegel riflette sull'acclamato monologo 'Cosa succede quando si muore'

Dopo aver visto lo sviluppo della produzione di Midnight Mass nel nuovo video promozionale pubblicato da Netflix, torniamo a parlare dell'acclamata serie tv scritta e diretta da Mike Flanagan puntando i riflettori sul famoso monologo di Kate Siegel, conosciuto come 'Cosa succede quando si muore'.

Durante un episodio di Collider Ladies Night, la co-protagonista di Midnight Mass ha parlato del suo approccio a quella particolare sequenza. Ecco cosa ha detto: “Fortunatamente la scrittura di quella scena è semplicemente perfetta. Per un attore, scene così sono un vero e proprio parco giochi, uno di quei parchi giochi perfettamente costruiti, per giunta! Ho iniziato ovviamente leggendolo più volte per memorizzarlo dall'inizio alla fine, ripetendolo ancora e ancora e ancora. E poi, quando è arrivato il momento, il mio compito era quello di togliermi di mezzo e far fluire il tutto. Si trattava di sentirsi davvero all'interno di quella stanza, di capire chi fossi io e chi fosse Erin e poi provare a spiegarlo a Riley, il mio grande amore d'infanzia. In quella scena, Erin gli sta davvero raccontando tutto quello che le è successo da quando ci siamo persi di vista."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla spiegazione del finale di Midnight Mass: avete apprezzato la nuova serie horror della popolare piattaforma di streaming on demand? Ditecelo nella sezione dei commenti. Inoltre, vi ricordiamo che molto presto Mike Flanagan tornerà su Netflix con The Fall of the House of Husher, una nuova serie horror ispirata alle opere di Edgar Allan Poe.