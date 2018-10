Mid90s: due nuovi video promo per l'esordio alla regia di Jonah Hill

A24 ha diffuso in rete due promo ufficiali per Mid90s, pellicola che firmerà il debutto alla regia del nominato al Premio Oscar Jonah Hill. I video mettono in luce il rapporto tra il protagonista Stevie e il suo gruppo di nuovi amici.

Potete trovare i due filmati in calce alla notizia.

Il film è una storia di formazione ambientata nella Los Angeles degli anni '90, e vede nel cast Sunny Suljic nei panni del giovane Stevie, Lucas Hedges nei panni di suo fratello maggiore e Katherine Waterston nel ruolo della madre. Il film seguirà le vicende di Stevie e la sua tormentata vita di casa.

Il film sarà distribuito da A24, casa indipendente che ha fatto parlare molto di sé grazie a pellicole come Moonlight, Ex Machina e Lady Bird. Quest'anno A24 ha registrato un ottimo successo di critica e pubblico con Hereditary, pellicola presentata al Sundance Film Festival 2018.

Hill si è fatto conoscere per i suoi ruoli da caratterista in commedie come Suxbad - Tre menti sopra il pelo, 40 anni vergine e Molto incinta. Negli anni successivi ha preso parte a progetti di grandi registi come i Fratelli Coen e Martin Scorsese. Forse ispirato dagli stessi grandi autori con cui ha potuto collaborare, Hill ha deciso di debuttare alla regia con Mid90s, film che ha anche scritto di suo pugno.

Mid90s uscirà nei cinema americani il 19 ottobre.