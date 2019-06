La mid-credit scene in Spider-Man: Far from Home svelerà il futuro del MCU?

Girano voci sempre più insistenti su una possibile mid-credit scene nel prossimo Spider-Man: Far from Home che conterrebbe delle grosse anticipazioni sul futuro del Marvel Cinematic Universe. Di cosa si tratta esattamente?

Secondo una serie di fonti online, Spider-Man: Far from Home rivelerà che la Oscorp Industries è la nuova proprietaria della Avengers Tower, e la scena “incriminata” includerà Norman Osborn. Una voce del genere sarebbe solitamente accantonata senza darle troppo peso, in attesa di conferme, ma stavolta tutto lascia pensare che sia attendibile. E a quanto pare Osborn non sarà soltanto un problema per Spiderman: potrebbe essere il prossimo grande villain del Marvel Cinematic Universe, e forse anche il leader dei Dark Avengers!

La mid-credit scene (la descrizione va comunque presa con le molle) dovrebbe aprirsi con una stanza buia e una musica inquietante. Uno sconfitto e triste Mysterio guarda fuori da una finestra, l’edificio non è riconoscibile. Una voce in sottofondo, dall’accento russo, borbotta qualcosa come “Stavolta ci ha sconfitto, ma presto la pagherà”. Mysterio si volta e si scopre che chi ha parlato è Camaleonte. Sussurra “Dimitri, grazie per avermi coperto le spalle”, e lui risponde “Non preoccuparti, ci sono tanti dei nostri”. In quel momento entrano da un’altra stanza Avvoltoio, Shocker e Scorpion, insieme a un uomo d’affari in giacca e cravatta (non è chiaro se sia Osborn o un suo assistente), che dice “Ho una proposta”. La macchina da presa si sposta poi all’esterno dell’edificio, inquadrando la vecchia Torre Avengers che adesso ha il nome Oscorp a caratteri cubitali verdi. La scena dura in tutto 45 secondi.

Arrivano conferme, quindi, sui rumor dei giorni scorsi. Sarà tutto vero? Non resta che attendere il 2 luglio, data di uscita di Spider-Man: Far from Home, per scoprirlo. Chi non vuole spoiler, intanto, deve guardarsi anche da Tom Holland.