Mid 90s: Trent Reznor e Atticus Ross comporranno la musica del film diretto da Jonah Hill

Film Music Reporter ha confermato che il duo composto da Trent Reznor e Atticus Ross registrerà le musiche originali di Mid 90s, film che segnerà il debutto alla regia dell'attore Jonah Hill.

Ross è un membro del gruppo di Reznor, i Nine Inch Nails, e prima di unirsi alla band ha lavorato per anni come produttore. I due compositori hanno vinto un Oscar per il loro lavoro sulla colonna sonora di The Social Network di David Fincher, e hanno anche composto la musica per una manciata di altri progetti, tra cui il Boston - Caccia all'Uomo di Peter Berg con Mark Wahlberg.

Mid 90s racconta la vicenda di Stevie, un tredicenne di Los Angeles degli anni '90 che trascorre la sua estate navigando tra una travagliata vita domestica e le uscite con un gruppo di nuovi amici che incontra in uno skate-shop di Motor Avenue.

Il film è interpretato da Sunny Suljic (The Killing of a Sacred Deer, The House With a Clock in Its Wall), Lucas Hedges (Manchester by the Sea, Lady Bird), Katherine Waterston (Alien: Covenant, Animali Fantastici e Dove Trovarli) e Jerrod Carmichael (The Carmichael Show, Transformers: The Last Knight). Jonah Hill potrà essere visto insieme ad Emma Stone nella nuova serie di Netflix, Maniac scritta e diretta dal regista della prima stagione di True Detective, Cary Fukunaga.