Mid-90's: trailer e nuovo poster per l'opera prima di Jonah Hill

Pochi minuti fa la A24 ha pubblicato online il nuovo trailer di Mid-90's, film che rappresenta l'esordio alla regia per l'attore due volte candidato all'Oscar Jonah Hill.

Insieme al trailer è stato diffuso anche un poster ufficiale, che come al solito trovate in calce alla notizia.

Mid-90s racconta la vicenda di Stevie, un tredicenne di Los Angeles degli anni '90 che trascorre la sua estate navigando tra una travagliata vita domestica e le uscite con un gruppo di nuovi amici che incontra in uno skate-shop di Motor Avenue.

Il film, scritto e diretto da Hill, è interpretato da Sunny Suljic (The Killing of a Sacred Deer, The House With a Clock in Its Wall), Lucas Hedges (Manchester by the Sea, Lady Bird), Katherine Waterston (Alien: Covenant, Animali Fantastici e Dove Trovarli) e Jerrod Carmichael (The Carmichael Show, Transformers: The Last Knight). Jonah Hill attualmente può essere visto insieme ad Emma Stone nella nuova serie di Netflix, Maniac scritta e diretta dal regista della prima stagione di True Detective, Cary Fukunaga.

Il film uscirà negli Stati Uniti il prossimo 19 ottobre.