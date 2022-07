Mickey7, Steven Yeun si unisce a Robert Pattinson nel nuovo film di Bong Joon-Ho

Cinque anni dopo aver lavorato insieme al film Netflix Okja, Steven Yeun si riunisce con il connazionale Bong Joon-Ho, già regista del pluripremiato Parasite, nel suo prossimo lungometraggio Warner Bros.: si tratta di un film ancora senza titolo ispirato al romanzo Mickey7 di Edward Ashton con Robert Pattinson tra i protagonisti.

Bong Joon-Ho sarà regista, autore e produttore del film tratto dall'opera letteraria pubblicata lo scorso febbraio e che avrà presto un seguito. Anche se il film di fantascienza si ispirerà molto al romanzo, per alcune fonti la versione del regista sudcoreano potrebbe avere non poche differenze, date anche le sue precedenti esperienze con gli adattamenti.

La storia segue Mickey7, quello che viene definito un Sacrificabile, ovvero "un impiegato che può essere facilmente sostituito in una missione di colonizzazione del mondo ghiacciato di Niflheim". Ogni volta che una missione appare troppo pericolosa, o addirittura suicida, l'equipaggio si rivolge a Mickey. Dopo la morte di una delle sue iterazioni, si rigenera un nuovo corpo che mantiene gran parte dei ricordi dell'individuo. Ma dopo sei di queste morti, Mickey7 inizia a capire le implicazioni di questo accordo e la ragione per cui questa era l'unica posizione libera quando ha accettato di ricoprirla.

Insieme alla new entry Steven Yeun (noto al grande pubblico per aver interpretato Glenn nella serie TV The Walking Dead) e al protagonista Robert Pattinson reduce dal successo di The Batman, faranno parte del cast di Mickey7 anche Mark Ruffalo, Naomi Ackie e Toni Collette.

Si tratta del primo nuovo progetto cinematografico di Bong Joon-Ho dopo il successo globale di Parasite culminato nella vittoria della Palma d'Oro a Cannes e di ben 4 Premi Oscar.