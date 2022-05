Mickey7: Mark Ruffalo, Toni Collette e Naomi Ackie nel cast del film di Bong Joon Ho

Vi avevamo detto che il prossimo film di Robert Pattinson sarebbe stato Mickey7, il nuovo film diretto da Bong Joon Ho, ma ora sappiamo che a lui si andranno ad unire anche Mark Ruffalo, Toni Collette e Naomi Ackie.

Mickey7 solo per convenzione, dato che il progetto cinematografico è ancora senza un titolo (ma il romanzo Edward Ashton è chiamato proprio così), ma preferiamo riferirci così al nuovo film del regista Premio Oscar Bong Joon Ho, che ha già assoldato l'attore di Batman Robert Pattinson nei panni del protagonista, e che ora sembra stare per aggiungere ancor più star power.

Mark Ruffalo (Avengers: Endgame, Il Caso Spotlight) e Toni Collette (Knives Out - Cena con Delitto, Hereditary) sarebbero nella fase finale delle trattative per entrare a far parte del cast della pellicola assieme a Naomi Ackie (Star Wars - L'Ascesa di Skywalker, Lady Macbeth).

Il film, che sarà scritto, diretto e prodotto da Bong, racconta la storia di Mickey7, un "sacrificabile", ovvero "un individuo che può essere facilmente sostituito in una missione di colonizzazione del mondo ghiacciato di Niflheim. Quando una missione si rivela troppo pericolosa, o persino suicida, l'equipaggio si rivolge a Mickey. A seguito della morte di una delle sue iterazioni, ha luogo una rigenerazione corporea che include anche il mantenimento di gran parte dei ricordi dell'individuo. Ma dopo 6 di queste morti, Mickey7 inizia a capire cosa si nasconde dietro tutto ciò, e perché questa era l'unica posizione libera quando ha accettato di ricoprirla".

Il libro di Edwards, non ancora pubblicato, arriverà sugli scaffali di alcuni paesi nel corso 2022. E sebbene la pellicola di Bong sarà ispirata ad esso, pare che l'adattamento del regista sarà piuttosto libero. Quanto, tuttavia, lo scopriremo solo al cinema.